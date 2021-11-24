Fatih Terim yönetiminde Avrupa'da 92. maç!

Organizasyon O G B M A Y UEFA Şampiyonlar Ligi 53 14 11 28 54 92 UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 10 8 - 2 25 12 UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 24 11 10 3 35 22 Kupa Galipleri Kupası 4 3 - 1 9 6 Toplam 91 36 21 34 123 132

"Kupa 2"de galibiyet sayısında açık ara önde

UEFA Kupası'nda şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Perşembe günü Fransa'nın Olimpik Marsilya ekibini konuk edecek Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasındaki 92. müsabakasına çıkacak.Sarı-kırmızılı takımın başında önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor.Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 91 karşılaşma oynayan Galatasaray, 36 galibiyet, 21 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 123 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 132 gol gördü.Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde "Kupa 2"de çıktığı 24 müsabakada sadece 3 kez mağlup oldu.UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde Terim yönetiminde 24 maç yapan sarı-kırmızılılar, bu müsabakaların 11'ini kazanırken 10'unda ise berabere kaldı.Terim'in öğrencileri, futbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda 35 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 22 gol gördü.Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında önemli başarılara imza attı.Galatasaray, 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası finalinde İngiltere temsilcisi Arsenal'e penaltılarda üstünlük kurarak Avrupa'daki ilk kupasını kazandı.Tecrübeli teknik adam yönetiminde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla dikkati çeken sarı-kırmızılılar, çeyrek final oynama başarısı gösterdi.