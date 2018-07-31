Fatih Terim, yoğun tempoya hazır

Galatasaray'ın 5 Ağustos'ta Akhisar Belediyespor ile Süper Kupa finaline oynadıktan sonra ligin ilk haftası için 5 gün sonra sahaya çıkacak olması taraftarın tepkisine neden olmuştu. Ancak Teknik Direktör Fatih Terim'in bu konuda bir rahatsızlığının olmadığı belirtildi.Terim'in konuyla ilgili olarak, "3 günde bir maç yapmaya alışmalıyız. Bu fikstüre ve sık maç oynamaya alışmalıyız. Sezon boyu böyle olacak. Bu tempoya ilk haftadan alışsak iyi olur" yorumunu yaptığı ifade edildi.Galatasaray, kombine satışında loca ve VİP biletlerle beraber 33 bine ulaştı. Sarı-kırmızılı yönetimin genel satışları 35 binde durdurma kararı aldığı bildirildi. Yönetimin 2 bin kombine daha satıldıktan sonra yeni bir düzenleme yapacağı belirtildi.Bu çerçevede maç günü gelirlerine de büyük önem verildiği özellikle Şampiyonlar Ligi ve derbi maçlarda buradan elde edilecek hasılatın önemine dikkat çekildi. Şu ana kadar kombine, loca ve VİP satışından yaklaşık 85 milyon lira kasasına koyan sarı-kırmızılılar 2 bin kombinenin satılmasıyla bu rakamı 100 milyon liraya yükseltecek.Ayrıca maç günü gelirler için bırakılacak biletlerin satılmasıyla sezon içerisinde kazanç daha da artacak.