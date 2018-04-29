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Fatih Terim: "Yine penaltı olsa yine Gomis'e attırırım"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gomis'in kaçırdığı penaltı hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com
Fatih Terim: 'Yine penaltı olsa yine Gomis'e attırırım'
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29 Nisan 2018 22:03
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gomis'in kaçırdığı penaltı hakkında konuştu.

Gomis'e son ana kadar güvendiğini ifade eden Terim, "Gomis bizim önemli bir golcümüz, bir penaltı daha olursa yine ona attıracağım. Derbilerde atmıyorsa diğer maçlarda atsın, sorun yok. Oyunu ile her şeyi hak ediyor, topun kendisinde kalması sağlıyor. Maç içerisinde de penaltı olsaydı yine ona attıracaktım. Bazen oyuncular tutukluk yapabilir, şu ana kadar yaptıkları ortada, attığı gol sayıları ortada. Gomis, çok iyi bir lider, futbolu yaşıyor, bize de çok lazım. Gomis'ten vazgeçmek kolay değil" şeklinde konuştu.



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