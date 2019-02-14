BENFICA ÖNCESİ UYARI: "SIFIR HATA İLE..."

Galatasaray, hedefini Bakü'deki finale gitmek ve UEFA Avrupa Ligi'ni almak üzere koyarken yeni Bülent Korkmaz ve Gheorghe Popescu ikilisini de buldu.Yıllardır hem atletik, hem fizikli, hem de pasör stoper ikilisi arayan Fatih Terim, nihayet bu oyuncularını buldu. Scout ekibine istediği stoper tarzı ile ilgili direktif veren Fatih Terim, Marcao ve Luyindama gibi gelecekte astronomik ücretlere satabileceği iki stopere kavuştu. Hava toplarında geçit vermeyen ikili, oyun kurulumunda da öne çıkıyor.Özellikle Marcao, modern stoper profiline uygun ve sol ayaklı olmasıyla deneyimli teknik adamı adeta mest etti. Luyindama ise hızı, atletizmi ve birebir mücadelelerdeki üstünlüğüyle takdir topladı. Her iki oyuncu da birbirini tamamlayan ve oyun özellikleri açısından uyumlu bir görüntü çizdi.Ayrıca, hızlı ve atletik olan iki oyuncu sayesinde Galatasaray, oyunu rakip yarı sahaya rahatlıkla yıkabiliyor ve dar alanda oynayıp dönen topları da alarak baskılı oyunun süresini artırma imkanı buluyor.Fatih Terim'in Benfica maçı öncesi iki yeni stoperiyle kısa bir toplantı yapıp, "Gereksiz risk almayın. Sıfır hata ile oynayın. Gol yemeden Lizbon'a gitmemiz, tur açısından çok kritik." dediği öğrenildi.