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Fatih Terim 'Yetişsin' dedi, imza kampa yetişemedi!

Çin Kulübü Guangzhou ile Dubai kampına katılacak olan Alan, burada hocasıyla görüştükten sonra imza atmaya gelecek.

Kaynak: Hürriyet
Fatih Terim 'Yetişsin' dedi, imza kampa yetişemedi!
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05 Ocak 2019 14:14
Galatasaray'ın yıllık 3.5 milyon Euro karşılığında anlaştığı Alan Carvalho'nun Türkiye'ye gelişi rötar yaptı.

Brezilyalı oyuncunun, Çin kulübü Guangzhou Evregrande Kulübü'nün 10 Ocak'ta, Dubai'de başlayacak olan sezon başı kampına katılacağı ve teknik direktörü Cannavaro ile görüştükten sonra transferinin gerçekleşeceği öğrenildi.

İMZA HEYECANI

Bu durumda Alan Carvalho, Antalya kampına yetişemeyecek ve 10 Ocak tarihinden sonra Galatasaray'a imza atmak için İstanbul'a gelecek.

Fatih Terim, Alan'ın kampa katılmasını çok önemsiyordu.

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