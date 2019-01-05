İMZA HEYECANI

Galatasaray'ın yıllık 3.5 milyon Euro karşılığında anlaştığı Alan Carvalho'nun Türkiye'ye gelişi rötar yaptı.Brezilyalı oyuncunun, Çin kulübü Guangzhou Evregrande Kulübü'nün 10 Ocak'ta, Dubai'de başlayacak olan sezon başı kampına katılacağı ve teknik direktörü Cannavaro ile görüştükten sonra transferinin gerçekleşeceği öğrenildi.Bu durumda Alan Carvalho, Antalya kampına yetişemeyecek ve 10 Ocak tarihinden sonra Galatasaray'a imza atmak için İstanbul'a gelecek.Fatih Terim, Alan'ın kampa katılmasını çok önemsiyordu.