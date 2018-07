"300'E YAKIN OYUNCU İZLEDİK, UĞRAŞIYORUZ"

"YERRY MINA İLE İLGİLENİYORUZ, DOĞRUDUR"

"G.SARAY, HER KUPADA EN ÜSTLERDE YER AYARLAYAN BİR KULÜPTÜR"

"İNŞALLAH, DOĞRU BİR MOTTO BULURUZ"

"ALTYAPIDAN HER SENE EN AZ 1 FUTBOLCU"

"OZAN KABAK İÇİN BÜYÜK ŞANSSIZLIK"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Türk spor basınının müdürlerinin sorduğu sorulara sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından cevap verdi."Hem kısa hem uzun vadeli bir takım yapmak zorundasınız. Şöyle ki, bir takım kurup bunu değiştirmekten ziyade, bir takım kurup her sene renöve etmek, küçük küçük dokunuşlarla daha da güçlendirmek en doğru olanıdır. Büyük takımlarda temel çok fazla zedelenmemelidir. Çekirdek grup, takım içerisinde muhafaza edilebilmelidir. Şöyle bir plan yapacağız. Yarışmacı takım yarışırken, diğer yanda herhangi bir oyuncuya bir şey olur ya da daha iyisini bulma amacıyla da bu takımı hazırlamalıyız. Bu gençlerden olabilir. Başka takımdaki yetenekli oyuncuları kazandırarak olabilir. Fakat, her ikisini aynı anda götürmek zorundayız.""Galatasaray markasına değer katacak bir akademi yapmak için uğraşırken, Galatasaray futbol takımına değer katacak yeni oyuncular da akademiye kazandırmak üzere harekete geçtik. Oradan en kısa zamanda Galatasaray adına iyi şeyler alacağımızı ümit ediyorum. Şu kısa dönem içerisinde altyapıdan birçok oyuncuya yanımıza yanaşmış görünüyorlar. O yüzden önce bir akademi ve yetenekli oyuncular. Bunun arkasından, Galatasaray'ın Türkiye Ligi'nde, Türkiye Kupası'nda ve Avrupa kupasında başarılı olmasını sağlayacak bir kadro kurmak için kolları sıvadık. Burada başarılı olmasını temin edecek bir kadroyla uğraşırken, Florya'da da fiziki olarak birçok eksiğimizi tamamlamaya çalışıyoruz. UEFA'nın verdiği yaptırımdan dolayı yerli yabancı 300'e yakın bir oyuncu grubunu arkadaşlarımla beraber izlemek kaydıyla 3 kupada başarılı olacak takımı ortaya çıkarmak için de uğraşıyoruz. Hedefler bu kadar büyükken, bu kadar günde ne yaptınız gibi soruya açıkçası bu kadar sayılı bir günde şunları yaptım demek kolay değil. Birkaç tanesini sıralayıp anlatmak istedim.""Mbappe'yi ve Neymar'ı çok beğeniyorum. Türkiye Ligi'nde de beğendiğim birçok oyuncu var. Trabzonspor'da, Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de beğendiğim oyuncular var elbette ki ama bir değil birkaç tane oyuncu var. Godin'i çok beğeniyorum.Dünya Kupası'nda beğendiğim oyunculardan bir tanesi stoper Yerry Mina. Açıkçası, onunla ilgilendiğimiz de doğrudur. Oynamıyordu genel olarak, yedekti. Kolombiya'da ilk maç oynamadı, yedekti. Hatalı goller yeyince ilk maçta değiştirdiler. Yerry Mina konusu böyle...""Şampiyonlar Ligi'ni önemsiyoruz, ligi bir kenara bırakıyoruz, ligde şampiyon olalım yeter, Avrupa'da bu sezon idare ederiz ettiğimiz kadar." gibi bir yaklaşım açıkçası, doğru bir yaklaşım olarak görmüyorum. Galatasaray, ortaya konmuş kupaların hepsinde kendine en üstlerde yer ayarlayan bir kulüptür. Böyle bir ayrım, böyle bir seçim doğru gelmiyor bana. Bir diğeri, bir sene sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyorsanız ligi şampiyon bitirmeniz gerekiyor. O yüzden her türlü lige ihtiyacınız var.""Ocak ayında geldiğimizde bir sloganla başladık. Bir motto vardı. Allah'a şükür, Allah bizi mahcup etmedi. "Nerede kalmıştık"ın karşılığını 21. şampiyonluk olarak ortaya koyduk. Bu sene daha var sezona. İnşallah, doğru bir motto buluruz. Onu da sezon başlamadan bulursak söyleriz.""Benim altyapıya ne kadar önem verdiğimi herkesin bildiği inancındayım. Akademimiz önemli bir değişikliğe uğrayacak. Şimdiye kadar 14 tane altyapımızdan oyuncu dönüşümlü olarak kampa girdi. Artı Ozan'a çok küçük de olsa bir şans verdik, Türkiye Ligi'nin en kritik döneminde. Bu, ciddi bir mesajdı. Galatasaray her sene altyapıdan minimum, minimum 1 oyuncu çıkarmalıdır. A takıma almalıdır, oynatmalıdır! Böyle prensibimiz vardı eskiden. Uzun zamandır, daha doğrusu birkaç senedir bunu pek görmedik. Onun için yine her sene en az 1 oyuncu düşüncemiz, inşallah hayata geçecek. Şu ana kadar Galatasaray Akademisi'nden, altyapısından yetişen oyuncuların sayıları 200'e yakındır. Bunların içinde belki 20 tane akılda kalan, 30 tane belki, büyük ve önemli oyuncular da yetişmiştir. Türkiye Ligi'ne damgasını vuran, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig'e kadar birçok oyuncu yetişmiştir. Bu sekteye uğrayabilir 2-3 sene. Fakat, tekrardan bizim alışkanlık haline getirdiğimiz bu düzen oturacaktır. Emin olabilirsiniz.""Bu hazırlık döneminde Ozan Kabak ile ilgili ciddi düşüncelerimiz vardı. Oynayacağımız birkaç maçta, henüz stoper takviyesi yapmamışken şans vermeyi düşünüyordum. Ozan, diğer oyunculardan daha önde, ondan daha ümitliyim. Ancak, maalesef çok ciddi sakat döndü milli takımlardan. 7 maç üstüste oynamış, en sonunda da arka adalesinde bayağı bir sıkıntı var. 5-6 haftalık bir süreç. Hiç iyi olmadı, hem ona hem bize. Her zaman, her istediğiniz anda fırsat veremezsiniz. Bu tam bir fırsattı. Transfer yapamamışken, o mevki eksikken. Fakat ne yapalım, bir an önce iyileştirip, sezon içerisinde öncelikle onu kazanmayı uygun görüyorum."