Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Kayserispor karşısında bu sezon ilk kez uyguladığı çift forvet sistemini devam ettireceği öğrenildi.
Muhammed-Falcao ikilisinin uyumu ve çalışkan görüntüsü, Terim'i gelecek adına ümitlendirdi.
Tecrübeli hocanın, hafta içindeki taktik antrenmanlarda bek oyuncularından hücum hattına daha fazla orta yapmalarını isteyeceği ifade edildi.
Muhammed-Falcao ikilisinin uyumu ve çalışkan görüntüsü, Terim'i gelecek adına ümitlendirdi.
Tecrübeli hocanın, hafta içindeki taktik antrenmanlarda bek oyuncularından hücum hattına daha fazla orta yapmalarını isteyeceği ifade edildi.