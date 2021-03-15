Fatih Terim, yeni sistemle devam edecek!

Terim'in, Kayserispor karşısında bu sezon ilk kez uyguladığı çift forvet sistemini devam ettireceği öğrenildi.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim, yeni sistemle devam edecek!
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15 Mart 2021 11:58
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Kayserispor karşısında bu sezon ilk kez uyguladığı çift forvet sistemini devam ettireceği öğrenildi.

Muhammed-Falcao ikilisinin uyumu ve çalışkan görüntüsü, Terim'i gelecek adına ümitlendirdi.

Tecrübeli hocanın, hafta içindeki taktik antrenmanlarda bek oyuncularından hücum hattına daha fazla orta yapmalarını isteyeceği ifade edildi. 





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