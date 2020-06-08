SINIR VE TEKLİFLER ÖNEMLİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, başka kulüplere kiralanan Mbaye Diagne, Ryan Babel, Maicon, Valentine Ozornwafor, Emre Taşdemir ve genç futbolculara bir şans daha verecek.Bu isimler arasında transfer teklifi alanlara kolaylık sağlanacak. Talibi olmayanlar kesinlikle kadro dışı kalmayacak.Koronavirüs nedeniyle ertelenen uluslararası organizasyonlar sayesinde sezon başı hazırlık kampına tüm futbolcular aynı anda katılacak. Bu avantajdan faydalanmak isteyen İmparator, kiralık gidenleri bir kez daha değerlendirecek. Göze giremeyenler gidecek.Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen "Yabancı sınırını düşüreceğiz" açıklamalarıyla kadro planlaması değişebilir. Bu süreçte talipleri bulunan Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli gibi isimler de gönderilebilir.Öte yandan sözleşmesi sona erip boşa çıkacak isimlerle ilgili planlama ise sezon sonuna bırakıldı. Ryan Donk, Mariano ve Selçuk İnan serbest kalacak.