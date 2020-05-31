Fatih Terim yeni sağ kolu olarak Nuri Şahin'i istiyor

Galatasaray, Werder Bremen ile sözleşmesi bitecek Nuri Şahin'i özel bir proje kapsamında kadrosuna katmak istiyor. Harvard diplomalı yıldız futbolcuya, en fazla üç yıl sonra idari yetkiler de verilecek.

Haber; Sözcü
Fatih Terim yeni sağ kolu olarak Nuri Şahin'i istiyor
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31 Mayıs 2020 11:35
Fatih Terim yönetiminde yeni bir proje hazırlığında olan Galatasaray'ın ciddi bir hedefi var: Nuri Şahin.

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre, Hasan Şaş'la başlayan teknik heyetteki değişimi sezon sonu hızlandıracak olan sarı-kırmızılılar, Terim'in de onayıyla Nuri'ye sarı-kırmızılı formayı giydirmek istiyor. Ancak gurbetçi yıldız, sadece futbolculuk yönüyle değil, idareci kimliğiyle de düşünülüyor.

TECRÜBESİ YETERLİ

Harvard'da spor, medya işletmeciliğinden mezun olan Nuri üç yıl sonra Galatasaray'da idari kadroda yer alacak. 4 dil bilen, uluslararası tanınırlığı olan Nuri, sarı-kırmızılılara profesyonel anlamda ivme kazandıracak bu projenin ilk önemli meyvesi olacak.

Halen Werder Bremen forması giyen 31 yaşındaki orta sahanın, sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Bremen, Bundesliga'da küme düşme adaylarından biri. Nuri Şahin, uzun vadeli bu planlamayla Galatasaray'da görev almaya sıcak bakıyor.

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