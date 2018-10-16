Fatih Terim, yeni Donk'u arıyor!

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir viraja girecek olangolcü sıkıntısı yaşanıyor.Sarı-Kırmızılılar'da Bursaspor ve Schalke maçları öncesi kadrodaki tek santrfor Eren Derdiyok'un sakatlığı sürüyor. Diğer gol ayaklarında ise büyük formsuzluk var.Ligde sadece 1 golü olan Sinan Gümüş 4 maçtır gol atamıyor. 2 golü olan Onyekuru 5 haftadır suskun... Rodrigues ise 4 hafta önce oynanan ve iki gol attığı Kasımpaşa maçından bu yana sessiz.Antalyaspor deplasmanında forvete geçen Donk'un golüyle kazanan Galatasaray'da gözler yine Fatih Terim'e çevrildi... Tecrübeli hocanın krize nasıl çözüm bulacağı çok büyük bir merakla bekleniyor..