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Fatih Terim, yeni Donk'u arıyor!

Galatasaray'da Eren Derdiyok sakat. Sinan, Onyekuru ve Rodrigues son 4 maçta gol atamadı. Gözler şapkadan çıkacak 'yeni tavşan'da...

Kaynak: Takvim
Fatih Terim, yeni Donk'u arıyor!
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16 Ekim 2018 04:39
Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir viraja girecek olan Galatasaray'da golcü sıkıntısı yaşanıyor.

Sarı-Kırmızılılar'da Bursaspor ve Schalke maçları öncesi kadrodaki tek santrfor Eren Derdiyok'un sakatlığı sürüyor. Diğer gol ayaklarında ise büyük formsuzluk var.

GOL AYAKLARI ÇOK FORMSUZ

Ligde sadece 1 golü olan Sinan Gümüş 4 maçtır gol atamıyor. 2 golü olan Onyekuru 5 haftadır suskun... Rodrigues ise 4 hafta önce oynanan ve iki gol attığı Kasımpaşa maçından bu yana sessiz.

YENİ DONK KİM OLACAK?

Antalyaspor deplasmanında forvete geçen Donk'un golüyle kazanan Galatasaray'da gözler yine Fatih Terim'e çevrildi... Tecrübeli hocanın krize nasıl çözüm bulacağı çok büyük bir merakla bekleniyor..

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