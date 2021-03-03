Süper Lig'de müthiş bir çıkış yakalayan Galatasaray'da başarının en büyük mimarı hiç kuşkusuz teknik direktör Fatih Terim...



Şampiyonluğa kilitlenen tecrübeli hocanın Florya'ya kamp kurduğu ortaya çıktı. Galatasaray'la yatıp Galatasaray'la kalkan Terim'in haftanın 2-3 günü evine gitmeyip tesislerde kaldığı belirlendi.



Ailesini bile ikinci plana atan başarılı teknik adam şampiyonluk için ekstra mesai yapıyor. Terim sürekli rakiplere ve bir sonraki maça çalışıyor.



KAPTAN EŞLİK EDİYOR



Terim'e bazı günler kaptan Arda Turan'ın da Florya'da eşlik ettiği belirtiliyor. Geçen yıldan bu yana kamp sistemini kaldıran Fatih Terim'in kararıyla futbolcular maçlardan önce tesislerde kalmak yerine evlerine gidiyor.



GEVŞEKLİK İSTEMİYORUM



Sekiz maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, Ankaragücü deplasmanından da üç puanla dönmek istiyor.



Lig sonuncusu rakiplerinin can havliyle oynayacağını söyleyen Fatih Terim, oyuncularıyla yaptığı toplantıda "Maçların zorluğunu, ligdeki sıralamalar belli etmiyor. Hatta bazen kâğıt üstünde daha kolay gözüken karşılaşmalar çok daha zorlayıcı olabiliyor. Gevşeklik istemiyorum" diye konuştu.







