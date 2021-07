Fatih Terim: 'Yarın bir transfer olabilir'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSV Eindhoven'a 2-1 yenilerek elendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

PSV'nin şu anda daha iyi olduğunu kaydeden Terim, "Kazanmak isterdik, mümkünse farklı kazanmak isteriz ama bazen gerçekleri kabul etmek gerekir. Şu anki halimizle bizden iyiler. İlk 35 dakikada çok memnunum. İlk defa tam anlamıyla baskı denedik ve başarılı olduk. Ama pozisyon vermeden gol yemede de başarılı olduk. Bir de taçtan gol yedik. Pozisyon vermeden 1-0'la girdik. Biz de çok pozisyon bulamadık. Kaybettiğimiz toplara iyi reaksiyon verdik. Taçtan yedik, demek konsantrasyon eksiğimiz var." dedi.



"DIAGNE GİTME NİYETİNDEYDİ AMA ŞU ANDA OYUNCUMUZ"



Kadroyla ilgili kararları son güne kadar vereceklerini ve Diagne için de henüz netleşen bir şey olmadığını söyleyen Fatih Terim, "Her maç bizim için 7 Eylül'e kadar önemli. Hem bazı oyuncular için karar vereceğiz, hem de yeni arkadaşlarla çok çalışarak iyi futbol oynayan takım haline geleceğiz. Mbaye Diagne için kararımızı zaman içinde söyleyeceğiz. Gitme niyetindeydi ama şu an oyuncumuz. Herkesi kullanmaya çalışacağız. 7 Eylül'e kadar gidenler, gelenler olacak. Bir kısım oyuncumuz geldi, gelenler yine olacak." ifadelerini kullandı.



"VAN AANHOLT EURO 2020 SONRASI İDMAN YAPMADI"



UEFA'da St. Johnstone ile oynayacakları maçlara değinen deneyimli hoca, "UEFA da değişik olacak. Yarın öğlene kadar listeyi vermek zorundayız. Yeni oyuncular hazır. Patrick van Aanholt, EURO2020'den sonra idman yapmadığını söyledi. Hazır edebildiğimiz kadar oyuncularımız hazır edeceğiz ve oynatacağız." diye konuştu.



TEKNİK HEYETTE DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?



Basın toplantısında "Teknik heyette yeni yapılanma olacak mı?" sorusu yöneltilen Terim, "Şampiyonlar Ligi eleme maçındaki ilk soru... Teknik heyetimizle ilgili... Hasan Hoca kendisi ayrıldı. Bildiğiniz gibi uzun süre yanımdaydı. Ümit Hoca ve Levent Hoca ile konuştuk. Ümit Hoca 'İki üniversite bitirdim, tek başıma devam etmek istiyorum' dedi. Ben de Selçuk Hoca ne Necati Hoca ile devam ediyorum. Herhangi bir şey olursa bildiririm." şeklinde yanıt verdi.



"BİZLER DE YERİ GELİNCE GİDİYORUZ"



PSV'nin daha iyi olduğunu ve transferin sürdüğünü vurgulayan tecrübeli antrenör, "Bizden daha iyi olan bir takım kaybettik. PSV turu hak etti ve ben de tebrik ettim. Normali böyle olmalı. Hem orada, hem de burada hakikatten centilmence maçlar geçti. Kendilerine başarılar diledik. Kendi oyuncularımı da tebrik ediyorum. İlk yarıda 30 dakikadaki Galatasaray iyiydi. Ayrılıklar ve beraberlikler normaldir. Bunlar bir büyük kulübe yakışır şekilde olmalı. Her oyuncumuz sonuçta bize hizmet etti. Hepsine teşekkür ederiz ve iyi şanslar dileriz. Bu hayatın doğasında var, aynı zamanda bizler de yeri gelince gidiyoruz. 7 Eylül'e kadar neler olacak göreceğiz." mesajını verdi.



"YARIN BİR TRANSFERİMİZ OLABİLİR"



Berkan Kutlu transferinin sinyalini veren Fatih Terim, "Gelen oyuncuların hepsini yeni UEFA listesine yazacağım. Son 24 saate kadar 2 oyuncu ekleme durumumuz var, onu da büyük ihtimal kullanacağız. Bazı oyuncuların antrenman durumlarına bakacağım ama ne olursa olsun yazacağım. Yarın da bir transferimiz olabilir. Hepsini yazacağım. Yazmak için sağlık kontrolünden geçmesi lazım. Yarın sabah da öyle bir şey olabilir." dedi.



"BU MEVSİMDE G.SARAY'IN BAŞINA GELENLER OLDU"



UEFA'da devam etmek istediklerini kaydeden teknik adam "St. Johnstone, UEFA'da henüz maç oynamadı. Direk bizle oynayacaklar. O yüzden lig maçlarını izleyeceğim. Bazen başka yollar vardır ve sizi başka yere götürür. Umarım öyle olur. Rakibi izlemek için zamanımız var, her rakibe saygı duyuyoruz. Bu mevsimde oraların takımlarıyla oynamak kolay değil. Bu mevsimde Galatasaray'ın başına gelen şeyler oldu, onları yaşamak istemiyoruz." şeklinde konuştu.



"BERKAN KUTLU BEĞENDİĞİM BİR OYUNCU"



Berkan Kutlu'yu beğendiğini kaydeden Fatih Terim, "Bir isim belirtmek için yarın bir transfer açıklayacağımızı söylemedim. Her günün bir transfere açık olduğunu söylemeye çalışıyorum. Berkan beğendiğim bir oyuncu. Olabilir... Başka bir oyuncu da olabilir." dedi.



"ÖMER BAYRAM'A TEPKİ DOĞRU DEĞİL"



Ömer Bayram'a gösterilen tepkiye değinen antrenör, "Ömer Bayram'a sanırım frikikten dolayı taraftar tepki gösterdi. Ama doğru bir şey değil. Kötü bir şey yapmıyor, tabii ki yanında duracağım, Muslera'nın da olduğum gibi. Onlar bizim oyuncumuz. Oyun devam ederken doğru değil. Herkes Aytaç'ın istemesini istedi herhalde, atsaydı Aytaç. 'Ömer kenara çekil' deseydi. Ömer gol atsa sevinecektik. Sezon sonuna kadar hepsini el üstünde tutmalıyız. Ömer de yuhalanmayı hak etmedi." diyerek basın toplantısını noktaladı.