Fatih Terim: 'Ya tanıdığım Donk olacak, ya da gidecek'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu sezon Igor Tudor ile fazla şans bulamayan, Bucaspor mücadelesinde ilk 11'de görev verdiği Ryan Donk için konuştu.
Donk'un takımda kalıp kalmayacağını kendisini belirleyeceğini belirten Terim, "Ya benim Kasımpaşa'da tanıdığım Donk olacak, ya da 28'in dışında kalacak. Bu fizik, bu teknik, bize bir şeyler verebilir diye düşünüyorum. Başkan ile konuşacağım, yönetici arkadaşlarla bir araya geleceğiz. İşimiz çok, vaktimiz az. 7'sine yetişmesi lazım. Futbolcu almak iyi, hoş da, vermek, satmak da kaybetmeden, önemli bir beceri. Bunlar önemli işler." ifadelerini kullandı.
Donk'un takımda kalıp kalmayacağını kendisini belirleyeceğini belirten Terim, "Ya benim Kasımpaşa'da tanıdığım Donk olacak, ya da 28'in dışında kalacak. Bu fizik, bu teknik, bize bir şeyler verebilir diye düşünüyorum. Başkan ile konuşacağım, yönetici arkadaşlarla bir araya geleceğiz. İşimiz çok, vaktimiz az. 7'sine yetişmesi lazım. Futbolcu almak iyi, hoş da, vermek, satmak da kaybetmeden, önemli bir beceri. Bunlar önemli işler." ifadelerini kullandı.
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