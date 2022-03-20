Fatih Terim ve Tuchel yapamadı, Volkan Demirel başardı!

Süper Lig'in 30. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Karagümrük, 3-0'lık skorla kazandı.



GALATASARAY'A KONUK OLACAK

Volkan Demirel'in başında bulunduğu Karagümrük, 43 puanla 9. sırada yer alıyor. Karagümrük, gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak. Kayserispor ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.



EMRE MOR ŞOV

Emre Mor, Volkan Demirel'in başında olduğu Fatih Karagümrük'te büyük bir çıkışa imza attı. Disiplinsiz davranışları nedeniyle kendisinden bekleneni bir türlü veremeyen Emre Mor, şimdilerde adeta şov yapıyor.



VOLKAN DEMİREL İLE KENDİNİ BULDU

Emre Mor, Galatasaray 'da Fatih Terim ile, Borussia Dortmund'da ise Thomas Tuchel ile bu çıkışı yakalama fırsatı bulamamıştı. Volkan Demirel ile adeta yeniden doğan Emre Mor, 4 yıl sonra bir lig maçında gol sevinci yaşamıştı.



GOL SAYISINI 5'E ÇIKARDI

Bununla da kalmayan Emre Mor, cumartesi gecesi Kayserispor'a karşı hat-trick yaparak toplam gol sayısını 5'e çıkardı.



KENDİ REKORUNU KIRDI

Daha önce bir sezonda en fazla 2 gol atan Emre Mor, sezon rekorunu tek maçta kırmayı da başardı.



18 YAŞINDA DORTMUND'A GİTTİ

2016'da daha 18 yaşındayken Nordsjaelland altyapısından Dortmund'a transfer olarak dikkatleri üzerine çeken Emre, Alman disipline ayak uyduramayınca Celta Vigo'nun yolunu tutmuştu. İspanya'da da kadro dışı kalınca da kendisini milli takıma kazandıran Fatih Terim'in çalıştırdığı G.Saray'da yarım dönem yer aldı. Ama yokları oynayınca sezonu Olympiakos'ta tamamlamıştı.





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