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Fatih Terim ve Sneijder, Katar'da buluştu

Galatasaray'da birlikte çalışan Fatih Terim ve Wesley Sneijder, Katar'daki Dünya Kupası'nda bir araya geldi.

Fatih Terim ve Sneijder, Katar'da buluştu
Galatasaray'da kısa bir süre olsa da birlikte görev yapan Fatih Terim ve Wesley Sneijder, Katar'daki Dünya Kupası'nda bir araya geldi.

İkili, Fransa ile Fas arasındaki yarı final mücadelesini takip ederken, Sneijder, sosyal medya hesabından, "Yeniden bir araya geldik. İmparator" ifadelerini içeren bir paylaşım yaptı.

Sneijder açıklamasının yanı sıra paylaşımına sarı-kırmızılı kalp koydu.

Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşıma kısa sürede yoğun ilgi gösterdi.




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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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