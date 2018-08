Fatih Terim ve Safet Susic konuşuyor...

FATİH TERİM: "VAR İLE BERABER ACABALAR KALKACAK"

Teknik DirektörüveTeknik Direktörüile oyunculardan Bilal Kısa ve Selçuk İnan, Süper Kupa mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulundu.Galatasaray karşısında kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Saffet Susiç, "Fatih Terim ve oyuncuların hepsini Galatasaray'daki şampiyonlukları için tebrik ediyor ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum. Türkiye'nin en iyi takımı ve son şampiyonuna karşı oynayacağız. Kamp dönemi iyi geçti ancak takım olarak bu maça hazırız, elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.Akhisar'ın Türkiye Kupası'nı kazanarak büyük bir iş başardığını vurgulayan Fatih Terim, "Bileğinin hakkıyla Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisar'ı tebrik ediyorum. Ülkemizi UEFA'da temsil edecekler, orada da başarılar diliyorum. Yarınki maç iki şampiyonun maçı olacak. Son 10 Süper Kupa'nın 5'ini alan Galatasaray, Akhisar karşısında 6. kupayı almak için mücadele edecek. Akhisar'a da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.Video Hakem Sistemi hakkında da konuşan Terim, "400. maç çok önemli tabii ama burada kazanılan kupalar var, keşke ara vermeseydik de daha fazla kupa alsaydık. Bütün maçlara gururla çıktım, Allah'a şükür olsun ki bizim mahçup etmedi, umud ediyorum ki hep maçları hem de maç sayısını arttırırız. Video Hakem Sistemi'ni destekliyorum, bu çalışmalar ben TFF'deyken başladı. VAR ile beraber acabalar ortadan kalkacak, biz de oyuncularımıza itiraz etmemeleri konusunda telkinlerde bulunacağız. MHK'da sayın Yusuf Namoğlu da geldi, iki saate yakın bize anlattı. Her dakika itirazın, her ligde, her yaş grubunda olduğunu düşünürsek bunların yavaş yavaş ortadan kalkacağını düşünüyorum. Hep beraber karar verdik, gerekirse daha da genişletiririz. Bu hakemlere olan güvenle alakalı bir durum değil, saniyelik pozisyonların daha iyi bir şekilde karar verilmesi için" şeklinde konuştu.Süper Kupa'yı kazanarak bir ilki başarmak istediklerini ifade eden Akhisar kaptanı Bilal Kısa: Bizim için güzel bir maç olacak, Türkiye Kupası'nı kazanarak bir ilki gerçekleştirdik, bizim için yine bir ilk olması için çalışacağız. Galatasaray karşısında kupayı kazanmak istiyoruz ve bu yönde de hazırlıklarımızı yaptık. Geçen sezon Okan hocayla bu kupayı kazandık ve şimdi de Susiç hocayla devam ediyoruz, hocamız bu ligi tanıyor ve oynanan futbola hakim" ifadelerini kullandı.Galatasaray'ın şampiyon bir kadroya sahip olduğunu ve transfer olmasa bile çok önemli bir kaybın olmayacağını ifade eden Selçuk İnan: "Akhisar'ı kazandığı Türkiye Kupası'ndan dolayı tebrik ediyorum. Biz, iyi bir kamp geçirdik, geçen sezon şampiyon olduk ve bu maç da geçen sezonu iyi şekilde tamamlayan iki takımın maçı olacak. Geçen sezon kaldığımız yerden devam etmek ve Süper Kupa'yı da kazanmak istiyoruz. Bu takımla geçen sezon şampiyon olduk, iyi takımız ancak insanların transfer istemesi normal. Hazırlık maçlarında alınan sonuçlar ölçü değil. Bu kulüp transfer yapmasa bile geçen sezonun şampiyonu. Süper Kupa'yı kazanmak istiyoruz, Akhisar karşısında da birbirini tanıyan oyuncular olacak. Süper Kupa'yı kazanırsak ben de 5. Süper Kupamı kazanacağım, toplamda da 12. kupam olacak.Onyekuru transferini de yorumlayan Selçuk İnan, "Onyekuru çok önemli bir potansiyele sahip. Çok yetenekli, çok hızlı. Hocamız da zaten kendisini uzun süre izlemiş, izlettirmiş. Çabuk adapte olur ve lige de alışırsa fark yaratacağını düşünüyorum" dedi.