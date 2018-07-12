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Fatih Terim ve Ndiaye'nin aralarını Gomis yaptı

Oynadığı dönemde Galatasaray'ın orta sahasında bitmek bilmeyen enerjisi ile büyük beğeni toplayan Badou Ndiaye'nin dönüşü için büyük çaba harcanıyor.

Kaynak: Sabah
Fatih Terim ve Ndiaye'nin aralarını Gomis yaptı
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12 Temmuz 2018 08:53
İngiltere Premier Leauge'te küme düşen Stoke City ile görüşmeler yoğun bir şekilde sürerken herkes birbirine, "Fatih Terim, apar topar takımdan ayrılan Ndiaye'yi nasıl affetti" sorusunu soruyor.

Zira ocak ayında 'Galatasaray'dan ayrılmasın' diyen teknik direktör Fatih Terim, Badou Ndiaye'yi karşısına alıp saatlerce görüşmüştü... Buna rağmen İngiltere'nin büyüsüne kapılan Senegalli futbolcu, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın deyimiyle menajeri tarafından zehirlenmiş, Fatih Terim de yaşanan süreci "Sıtkım sıyrıldı. Yapacak bir şey yok" diye anlatmıştı.

"BİZE AFFETMEK DÜŞER"

Bu noktada köprüleri yeniden kuran isimse herkesin sevgilisi olmayı başaran Bafetimbi Gomis oldu. Fransız yıldız, Ndiaye'nin "Galatasaray'dan ayrılmam büyük hataydı. Dönmeyi çok istiyorum" mesajını iletti. Badou Ndiaye'nin çok pişman olduğunu öğrenen Fatih Terim, "Biz büyüklere de onları affetmek düşer" diyerek gerekli çalışmaların başlamasını istedi.

FEDAKARLIK YAPTI

Geçen sezon İngiltere'de 2.7 milyon euro'ya oynayan Ndiaye, Galatasaray'a 2 milyon euro'ya gelmeye hazır. Sıkıntı Stoke City'nin istediği 2.5 milyon euro'luk kiralama bedeli.

Eğer indirim yapmazsa 9 Ağustos'ta İngiltere'de transferin kapanmasıyla Badou'nun da fiyatı otomatikman aşağı düşecek. O süreye kadar Badou kendisine gelen teklifleri kabul etmeyecek.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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