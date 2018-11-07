Fatih Terim ve Mustafa Cengiz 2. kez PFDK'da!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim, sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle bir kez daha PFDK'lık oldu. (Sporx saatler önceden duyurdu, TIKLAYIN)
Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın sevklerin ardından resmi internet sitesinden yaptığı açıklama nedeniyle, Fatih Terim ise Schalke maçının öncesinde ve sonrasında yaptığı açıklamalar nedeniyle bir kez daha kurula sevk edildi.
Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'in dosyaları, derbinin ardından da sportmenliğe aykuru açıklamalar nedeniyle PFDK'ya gönderilmişti.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın sevklerin ardından resmi internet sitesinden yaptığı açıklama nedeniyle, Fatih Terim ise Schalke maçının öncesinde ve sonrasında yaptığı açıklamalar nedeniyle bir kez daha kurula sevk edildi.
Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'in dosyaları, derbinin ardından da sportmenliğe aykuru açıklamalar nedeniyle PFDK'ya gönderilmişti.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın