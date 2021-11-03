Fatih Terim ve Jose Mourinho transferde rakip oldu

Yaz transfer döneminde iki Rumen oyuncu Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna katan Galatasaray, 3. Rumen yıldız için girişimlere başladı.



Sarı-kırmızılı takımda bu gelişmeler yaşanırken, Rumen basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.



Pro Sport'un haberine göre Galatasaray, Cluj forması giyen orta saha oyuncusu Claudiu Petrila ile ilgileniyor. Sezona harika bir başlangıç yapıp ilk 4 maçta 3 gol kaydeden Petrila'yı yakından takip eden sarı-kırmızılıların bu transferde ciddi rakipleri bulunuyor.



Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma ile Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille'in de 20 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği ve Romanya'ya gözlemcilerini göndererek detaylı rapor hazırlattıkları belirtildi.



BEKLENTİ 10 MİLYON EURO



Cluj'ün 10 milyon euronun altındaki teklifleri kabul etmeyeceği, son yıllardaki en büyük potansiyel olarak gördükleri Petrila'nın transferinden önemli bir gelir bekledikleri ifade edildi.



RESMİ AÇIKLAMA: BONSERVİS İÇİN ERKEN



Cluj Sportif Direktörü Bogdan Mara yaptığı açıklamada, "Bu sezonki maçlarımıza yurtdışından birçok kulübün gözlemcisi geldi. Roma, Lille ve Galatasaray'ın yetkilileri Petrila'yı izledi. Bu transfer için bonservis konuşmak için henüz erken. Petrila son dönemde seviyesini oldukça yükseltti. Yetenekli bir futbolcu. Ciddi çalışmaya devam ederse mutlaka teklif alacaktır ancak şu an resmi bir teklif yok" ifadelerini kullandı.





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