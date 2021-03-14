Fatih Terim ve Arda Turan, Florya'da gençleri izledi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor'u yendikleri maçın ardından pazar gnü Florya'da U-19 Takımının maçını izledi.
Sarı-kırmızılı takımın deneyimli teknik direktörü, eşi Fulya Terim ile birlikte, Florya'da oynanan U19 Galatasaray - Kayserispor karşılaşmasını takip etti.
Öte yandan Galatasaray'ın kaptanlarından Arda Turan da Fatih Terim'le birlikte U-19 Takımı'nın maçını izleyenler arasında yer aldı.
Sarı-kırmızılı takımın deneyimli teknik direktörü, eşi Fulya Terim ile birlikte, Florya'da oynanan U19 Galatasaray - Kayserispor karşılaşmasını takip etti.
Öte yandan Galatasaray'ın kaptanlarından Arda Turan da Fatih Terim'le birlikte U-19 Takımı'nın maçını izleyenler arasında yer aldı.