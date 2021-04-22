Fatih Terim ve Abdullah Avcı selamlaşmadı

2018-19 sezonunda yaşanan olaylı Galatasaray- Başakşehir maçında araları açılan Fatih Terim ile Abdullah Avcı arasındaki husumet Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmasında da devam etti.



Maç öncesinde iki teknik adamın birbiriyle selamlaşmaması dikkat çekti. Öte yandan Galatasaray'ın yedekleri arasında bulunan Arda Turan, eski hocası Avcı'nın yanına kadar gitti ve onunla bir süre sohbet etti.







