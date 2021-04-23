Fatih Terim ve Abdullah Avcı'nın konuşmama sebebi

Galatasaray ile Trabzonspor arasında dün oynanan maçta iki teknik yine bir araya gelmedi. Maç önü ve maç sonu selamlaşmadıkları dikkat çeken iki teknik adam, daha önce basın aracılığıyla atışma yaşamıştı.

Haber; Posta, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim ve Abdullah Avcı'nın konuşmama sebebi
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23 Nisan 2021 11:42
Olaylı Galatasaray- Başakşehir maçında araları açılan Fatih Terim ile Abdullah Avcı arasındaki gerilim Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasında da devam etti. TT Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesinde ve sonrasında iki teknik adamın birbiriyle selamlaşmaması dikkat çekti.

Maçın bitiminin ardından teknik direktörlerden görmeye alıştığımız tokalaşma bu kez yaşanmadı. Fatih Terim, yedek kulübesinin köşesinde Arda Turan ile maçı değerlendirirken, Abdullah Avcı, futbolcuları tebrik ettikten sonra soyunma odasının yolunu tuttu. Arda Turan ise eski hocası Avcı'nın yanına kadar gitti ve onunla bir süre sohbet etti.

Araları neden bozuk?

20182-2019 sezonunda Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak şampiyonluk şansını kaybeden Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'e sert tepki göstermişti.

Avcı, "Burada gol atmak hakikaten çok zor. Gol attığın zaman kulübene saldırı oluyor. Provokasyon oluyor, herhalde VAR kayıtları da vardır, bakarlar. Çok net söylüyorum, hiçbir zaman da farklı şeyler de söylemedim. Bir teknik adam golden sonra kulübeye saldıracak çete halinde, yumruk atacak, hakaret edecek, telaffuz edemiyorum.

Dördüncü hakem bunu göremeyecek, sonra bir daha gelecek hem de eski çalıştığı oyuncusuna, hem hakaret edecek hem yumruk atacak sonra da kulübenin arkasına kaçacak, delikanlı adam devam eder. Onun için mesafe kat edemiyoruz. Biz sahanın içinde kalmaya devam edeceğiz" demişti.



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