Fatih Terim: 'Üzülmeye kaybedecek vakit yok'

'Aynı futbolcu, aynı aldatma'

Galatasaray bir yandan hakem kararlarına tepki gösteriyor, diğer taraftan şampiyonluk yarışından kopmamak için toparlanmaya çalışıyor.Teknik ekip, Ankaragücü maçında sahada yaşananları bir kenara bırakıp, Sivas sınavına konsantre olmaları gerektiğini oyunculara ileterek, "" mesajını yolladı.Sarı-Kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarında da Ankaragücü maçına yönelik tepkiler yer aldı.Mostafa Mohamed'in kırmızı kart gördüğü pozisyonda, orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ'ın kasten kafasını Mısırlı golcünün dirseğine götürdüğü iddia ediliyor. Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda ise İbrahim Akdağ'ın, sezonun ilk yarısında Erzurumspor forması giyerken, yine aynı şekilde bu kez Falcao'yu oyundan attırdığı gösterildi. Paylaşımın başlığı olarak da, "Aynı futbolcu, aynı aldatma" ifadesi kullanıldı ve "Adalet VAR mı?" etiketiyle yayınlandı. Galatasaraylı taraftarlar ise gün boyunca Twitter platformunda gündem çalışması yaparak, özellikle UEFA'nın Cüneyt Çakır'la ilgili yaptırımda bulunmasını talep etti.