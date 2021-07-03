Sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi nedeniyle erken açan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. PSV maçına kadar kadroyu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı kulüpte Fatih Terim, yıldız ismin üzerini çizdi.



Terim, Galatasaray'a devre arasında transfer olan De Andre Yedlin ile devam etmeyi düşünmüyor. Amerikalı sağ bekten istediği verimi alamayan teknik direktör Fatih Terim'in, bu oyuncunun yerine yeni bir futbolcu istediği ortaya çıktı.



Omar Elabdellaoui'nin yaşadığı talihsiz kazanın ardından devre arasında transfer olan ve 2 yıl daha kontratı olan Yedlin'le yollarını ayırma kararı aldı.



HEDEF LARSEN



Sarı-kırmızılıların ilk hedefinin ise Jens Stryger Larsen olduğu öğrenildi. Udinese'nin Danimarkalı sağ beki için girişimlere başlayan sarı-kırmızılıların karşısına 4 milyon euroluk bir fatura çıktı. İtalyan yöneticilerin bu oyuncunun bonservisi için bu rakamı istediği dile getirildi. 30 yaşındaki futbolcu için pazarlıkları sürdüren Cim-Bom ise 2.5 milyon euro teklif etti.



Kulüple görüşmelerin sürdüğü, futbolcu tarafında ise herhangi bir pürüz bulunmadığı belirtildi.



