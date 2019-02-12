Keyifler yerinde

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor maçının geride kaldığını söylerken oyuncularının artık Benfica'ya konsantre olmaları gerektiğini söyledi.Maça Trabzonspor karşılaşmasındaki gibi hızlı ve baskılı başlamaları gerektiğini anlatan Terim, "İlk 20 dakikada bulacağımız bir gol bize turun kapısını açar" dedi.Trabzonspor'u 3-1 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet alan Galatasaray, Benfica maçının hazırlıklarına başladı.Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki idmanda oyuncuların oldukça neşeli olması dikkati çekti. Çift kale maçı kazanan takım sevinç pozu verdi.