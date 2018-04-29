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Fatih Terim: "Türkiye'nin en iyi kadrosu Beşiktaş'ta"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-0 yendikleri Beşiktaş'a övgüler yağdırdı.

Kaynak: Sporx.com
Fatih Terim: 'Türkiye'nin en iyi kadrosu Beşiktaş'ta'
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29 Nisan 2018 21:48
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-0 yendikleri Beşiktaş'a övgüler yağdırdı.

Beşiktaş'ın Türkiye'nin tartışmasız en iyi kadrosuna sahip olduğunu ifade eden Terim, "Beşiktaş çok iyi kadro, Şenol Güneş'in çok büyük bir emeği var, önemli bir rakibi var, bize güven verici bir galibiyet. Beşiktaş, Türkiye'nin en iyi takımlarından biri ve Türkiye'nin en iyi kadrosuna sahipler tartışmasız" dedi.

 

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