Fatih Terim, Türkiye'den transfere hazırlanıyor!

Takımın başına Fatih Terim'i getiren Panathinaikos, Trabzonspor'dan Anastasios Bakasetas'ı kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim, Türkiye'den transfere hazırlanıyor!
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27 Aralık 2023 19:16
Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim'in Yunanistan'a getireceği ilk transfer de belli oldu.

Panathinaikos, Fatih Terim'in "Tamam" demesinin Trabzonspor'dan Anastasios Bakasetas'ı kadrosuna katmayı planlıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Yunan futbolcu, ülkesinde forma giymeye sıcak bakıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki orta sahanın ayrılığına teknik direktör Abdullah Avcı'dan da onay çıktı.

Bu sezon bordo-mavili takımla takımla 16 maçta süre alan Bakasetas, 5 gol atıp 2 asistlik katkı sağladı.

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