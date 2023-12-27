Fatih Terim, Türkiye'den transfere hazırlanıyor!

Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim'in Yunanistan'a getireceği ilk transfer de belli oldu.
Panathinaikos, Fatih Terim'in "Tamam" demesinin Trabzonspor'dan Anastasios Bakasetas'ı kadrosuna katmayı planlıyor.
Hürriyet'te yer alan habere göre, Yunan futbolcu, ülkesinde forma giymeye sıcak bakıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki orta sahanın ayrılığına teknik direktör Abdullah Avcı'dan da onay çıktı.
Bu sezon bordo-mavili takımla takımla 16 maçta süre alan Bakasetas, 5 gol atıp 2 asistlik katkı sağladı.
Panathinaikos, Fatih Terim'in "Tamam" demesinin Trabzonspor'dan Anastasios Bakasetas'ı kadrosuna katmayı planlıyor.
Hürriyet'te yer alan habere göre, Yunan futbolcu, ülkesinde forma giymeye sıcak bakıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki orta sahanın ayrılığına teknik direktör Abdullah Avcı'dan da onay çıktı.
Bu sezon bordo-mavili takımla takımla 16 maçta süre alan Bakasetas, 5 gol atıp 2 asistlik katkı sağladı.