Fatih Terim: 'Transfere karışmak istemiyorum'

Fatih Terim, yayıncı kuruluşa verdiği röportajda transferlere karşımak istemediğini açıkladı.



UEFA Finansal Fair Play anlaşması gereği bonservis bedeli elde etmeden oyuncu alamayacaklarını hatırlatan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, şu ifadeleri kullandı:



"Almak istediğimiz veya aldığımız oyuncularla yapılan sözleşmeler mali açıdan güçlü olmadığımız için oyuncu lehine. İkna etmek, getirmek için ciddi tavizler veriliyor. Bu sadece Galatasaray için değil birçok kulüp için böyle. Ekonomik olarak rahat değilseniz maalesef bu tavizleri veriyorsunuz. Planınız içinde yer almasa da eğer oyuncu standartlarını değiştirmek istemiyorsa kulübünde kalmayı tercih ediyor. Zor olduğunu biliyorum ve kabul ediyorum ama biz Galatasaray'ız. Buraya 2017 Aralık'ta geldim. Oradan bu tarafa iyi veya kötü, isteyerek veya mecbur kalarak, doğru veya yanlış tercihlerle 6. transfer dönemini geride bıraktık. Detaya girmeyeceğim ama tek gerçek planlamamız dahilinde ihtiyaçlarımızı karşılaşmadan ocak ayına kadar yürüyeceğiz. Gönül isterdi ki zamanında yapalım, lige beraber başlayalım ve Avrupa sürecinden bu kadar erken kopmayalım. Açıkçası artık transfer meselesine karışmak da istemiyorum. Aşağı yukarı ihtiyaç duyulan mevkiler belli. Başkanımız ve yönetimimiz, ilgili profesyoneller ve scout ekibiyle uygun gördükleri şekilde yapabilirler."



