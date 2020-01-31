Fatih Terim transferde sözünü tuttu

Ara transferde son güne girilirken stoper alması beklenilen Galatasaray'dan sürpriz bir takviye geldi. Sarıkırmızılı ekibin, Boluspor forması giyen Erkan Süer'i transfer ettiği açıklandı. Boluspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Profesyonel Futbolcumuz Erkan Süer'in transferi konusunda Galatasaray A.Ş. ile anlaşma sağlamıştır. Erkan Süer'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, yeni kulübü Galatasaray A.Ş.'de başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.18 yaşındaki Erkan, gençleştirme operasyonuna giren Galatasaray'ın son hamlesi olurken ligin ilk yarısında "Artık geçmişe değil, geleceğe yatırım yapacağız" diyen teknik direktör Fatih Terim de sözünü tutmuş oldu. Ara dönemde 4 transfer yapan Cimbom, 4'ünü de genç isimler arasından tercih etmiş oldu. Marcelo Saracchi (21), Henry Onyekuru, Jesse Sekidika (23) ve Erkan'ın transferiyle Galatasaray'ın yaş ortalamasında ciddi bir düşüş yaşandı.Gençlerbirliği altyapısından Boluspor altyapısına transfer olan Erkan Süer, ofansif orta saha olarak görev yapıyor. 18 yaşındaki futbolcu bu sezon U19 Elit Ligi'nde forma giydiği 7 maçta 8 kez gol sevinci yaşadı ve dikkat çeken bu performansla Galatasaray'ın yolunu tuttu. 601 dakika sahada kalan Erkan bu sezon sadece Galatasaray ve Altınordu U19 maçlarında gol atamadı.