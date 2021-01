Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup ettikleri maçın ardından transferle ilgili konuştu ve istediği oyuncuları açıkladı. Terim, İrfan Can Kahveci, Henry Onyekuru, Edin Visca ve Muhammet'i istediğini söyledi.



Deneyimli teknik adam, "Evet, İrfan'ı istiyoruz. Onyekuru'yu istiyoruz. Muhammet'i istiyoruz. Yazdıkları için söylüyorum. Ben öyle bir liste verdim. Değişim zamanı oluyorsa zorlayacağız. Bazı oyuncuları zorlayacağız. Biz ocak ayında değişim yapıyoruz. Biz temmuzda bir şey yapmıyoruz. Ondan bir önceye gelsek... Borçlar, pandeminin getirmediği gelirler her kulübün durumu zor. Bizim zaten, biz bize rakamsal olarak geri dönecek olan yetenekli oyuncuları almaya çalışıyoruz. Çok evvelden bu isimleri veriyoruz. Benim her söylediğim isim ya alınıyor, ya biz alamıyoruz. Başkalarına scoutluk yapmaktan yorulduk. Herkes gittiği yerde başarılı olsun ama Galatasaray'ın zaman zaman değişime ihtiyacı var. Ben gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyorum yönetimin. Göstermemiz lazım. Kimseyi almadan kimseyi vermeyi düşünmüyorum teknik olarak. Ben teknik olarak söylüyorum. Eğer isterse Galatasaray kulüp yönetimi, Galatasaray menfaati için ona karar verip verebilirler. Ben kimseyi almadan kimseden çıkmak istemiyorum. Belki de 4 maç cezalı olduğum için konuşamadım. Basın toplantısı, hepsi yasak. Belki de hafta içinde Galatasaraylıları bilgilendirme adına beyaz gömlek giyebiliriz. Doğru bilgi alsınlar diye. Onyekuru'dan İrfan Can'a kadar hatta ben buradan söyleyeyim, Visca da dahil başka bir takım istiyorum. İmkan var da istemiyorum diye bir şey yok. Yönetim de elinden gelenin daha fazlasını yapacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.



Yönetimden beklentilerini açıklayan tecrübeli hoca, "Transferle ilgili söylenecek şey şudur. Birçok isim çıkıyor. Listemizi verdik. Herkes de biliyor. Ancak, Galatasaraylıların özellikle bilmesini istiyorum. Çok fazla imkanımız var da yapmıyormuşuz gibi bir durum yok. Olmayan imkanları daha fazla zorlayarak daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ben yönetimimizin elinden geleni yapacağına inanıyorum. Elinden gelenin fazlasını yapmasını istiyorum." diye konuştu.

Maçı değerlendiren Terim, "Oyuncularımı hem ilk 11'i, sonradan girenleri canı gönülden kutluyorum. Çok iyi oynadılar. TV başında seyreden tüm futbolseverler, bu futbolu özleyen Galatasaraylıların da bir nebze keyfi yerine gelmiştir. Erken gol bulmak bizim gibi takımlar için önemli avantaj. Gençlerbirliği'ne geçmiş olsun ama bu skorun ve oyunun çıkmasındaki etkenlerden biri Gençlerbirliği'nin oynama isteği. Ne olursa olsun, bu çok iyi bir düşünce. Onları kutluyorum. Oyunu çirkinleştirmeden oynama isteği gösterdiler. Futbol adına güzel şeyler ortaya çıktı. Bizim tüm anlayışımız o şekilde zaten. Güzel bir oyun ve güzel aksiyonlar oldu. Hakikaten güzel bir futbol ortaya koyan takımımı kutluyorum." dedi.



Maçtaki hakem yönetimini de eleştiren Fatih Terim, "Kaybedince değil sadece, bazı şeyleri şimdi 6-0 kazanınca da söyleyelim. Bileğe basılıp tek atılan oyuncu Seri. Taylan'a yapılanları Halil Umut Meler hiç olmasaydı VAR'a çağırsaydı. Aynı pozisyonda Muslera'nın ayağı kırıldı. Arda'ya yapılan kafa darbesi masum değil. Halil Hoca, ne biz ne yöneticimiz bir şey söylemiyoruz. Rahatsız olmuyoruz, anlamadık değil ki. 1 saniye sonra bizim analistlerimiz içeride özel hazırlanıyor önümüze koyuyorlar. İnsan bir çağırır, o kafa darbesi masum mu değil mi. Rica ediyorum biraz daha hassas olsunlar. Oyunun 0-0'ı, 1-0'ı, 6-0'ı yok. Oyun farklı devam ederken ona göre farklı faul verelim yok. Kim ikaz etti, onu aramıyorum. Hassas olmalarını rica ediyorum. Bu kurallar çok önemli kurallar. Bize işlemesin sadece." diyerek sözlerini noktaladı.