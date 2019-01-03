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Fatih Terim, transfer yapılacak bölgeleri açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transferle iglili açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Fatih Terim, transfer yapılacak bölgeleri açıkladı
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03 Ocak 2019 19:30
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu ve devre arasında takviye yapmayı planladıkları bölgeleri de açıkladı. Fatih Terim, forvet ve stoper bölgeleri ile birlikte orta saha ve kanat oyuncusu almayı planladıklarını söyledi.

Deneyimli teknik adam yaptığı açıklamada, "Sezon başlamadan takımımızın mevcut kadrosu ile ihtiyaçlarımızı, yedeklerimizi ve hatta jokerlerimizi çalışmıştık. Sezon başladıktan sonra da günlerce, gecelerce çalışarak bir liste hazırladık. Bu oluşturduğumuz listedeki oyuncuları da izlemeye devam ettik. Bu isimlerden oluşan listeyle, yaklaşık 2 ay önce idari ve sportif işlerle ilgilenen arkadaşlara teslim ettik. Aramızdan ayrılacak ve görüşmeleri süren oyuncular var. Hazırladığımız ihtiyaç listesinde görüşmeleri süren ve aramıza katılacak oyuncular da var. Olmazsa olmaz forvet ve stoper transferlerinin dışında belki bir de kanat oyuncusu ve bir orta saha oyuncusunu da takıma dahil edebiliriz. Zaten bunların anlaşmaları oldukça resmi kanallarımızdan açıklanacaktır." ifadelerini kullandı.

"FALCAO, FELIPE, MIRANDA, EMRE, SMOLOV..."

Fatih Terim gündemde yer alan bazı iddiaların gerçek olmadığını kaydederken; "Falcao, Luiz Felipe, Miranda, Emre Mor, Smolov gibi ismler duyuyorum, okuyorum. Özellikle sosyal medya sabır sınırlarını zorlamaya başladı. Bu hesaplar sizi kandırıyor." dedi.

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