Fatih Terim: 'Transfer için başkanla buluşacağız'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Altaş Denizlispor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.



Transfer sorusuna yanıt veren Terim, "Türkiye'nin içinde bulunduğu durum, kulübümüzün ekonomik şartlarına bakınca kulübümüz adına ne gerekiyorsa onu yapacağız. Eğer ekonomik durumumuz müsait değilse, izin vermiyorsa yapmayız da. O yüzden başkanla konuşmamız olacak. Yarın buluşacağız. Galatasaray adına hangisi doğruysa onu yapacağız. İlla şu şöyle, bu böyle diye bir kaide yok. İçinde bulunduğumuz durum gerek ülkenin, gerek Galatasaray'ın çok açık. Onu düşünerek hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.





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