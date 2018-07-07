Fatih Terim: 'Transfer için 31 Ağustos'a kadar zaman var'

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan Galatasaray, yurt dışı kampı için bugün İsviçre'nin Zürih kentine gitti.Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Zürih'e giden Galatasaraylı futbolcular Atatürk Havalimanı'nda taraftarların fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. Galatasaray 2018-2019 sezonu öncesi hazırlıklarını 16 Temmuz'a kadar Zürih'te gerçekleştirecek. Daha sonra Montrö'ye geçecek olan sarı-kırmızılılar 18 Temmuz'da PSV, 21 Temmuz'da ise Valencia ile mücadele edecek.Zürih yolculuğu öncesi Atatürk Havalimanı'nda gazetecilere bir açıklama yapan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Tam takım değiliz daha eksiğimiz var. İnşallah orada tamamlayacağız. Hayırlı olsun tüm Galatasaraylılara. Bir haftadan fazla zamandır burada çalışıyoruz. Şimdi esas çalışmalarımız ve hazırlık maçlarımız için İsviçre'ye gidiyoruz. Tüm Galatasaraylılara tüm Türk futboluna hayırlı bir sezon olur" dedi.Bir basın mensubunun transfer ile ilgili sorusu üzerine Terim şunları söyledi: "31 Ağustos'a kadar zamanımız var. Dünya kupasının bitmesi de önemli. Ondan sonra herkes çalışır herhalde."