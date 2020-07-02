Fatih Terim, Trabzonspor'u yıkım planını belirledi!

Süper Lig'de Pazar günü Trabzonspor ile kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılıyor. Teknik direktör Fatih Terim, dev maçta planını pas oyunu üzerine kurmayı hedefliyor. Başakşehir karşısında pasa dayalı bir futbolla oyunun kontrolünün alınması sebebiyle Terim, bu oyun anlayışını Trabzon maçında da en büyük kozları olarak görüyor. Sarı- Kırmızılılar'ın pasa dayalı oyun anlayışında Fildişili orta saha oyuncusu Jean-Micheal Seri yine en büyük rolü üstlenecek.



MARCAO DERBİYE YETİŞEBİLİR



Sakatlığı sebebiyle son 3 lig maçında forma giyemeyen Galatasaraylı Marcao'nun Trabzonspor maçına yetişme ihtimalinin bulunduğu öğrenildi. Brezilyalı oyuncunun yokluğunda savunmada büyük bir sıkıntı çeken Sarı-Kırmızılılar'da Marcao'nun dönüş ihtimali sevinç yarattı. Marcao'nun Pazar gününe yetişmesi halinde savunmanın göbeğinde Donk'la birlikte oynaması bekleniyor. Galatasaray, Brezilyalı oyuncunun forma giymediği Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve Başakşehir maçlarında toplamda 7 puan kaybederek şampiyonluk yarışında ağır bir yara almıştı.



