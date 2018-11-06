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Fatih Terim: ''TFF'den Schalke'ye tebrik mesajı beklerdim''

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Schalke maçı olduğu gün Federasyon'un sevk kararlarını açıklamasını sert bir şekilde eleştirdi.

Kaynak: Sporx.com
Fatih Terim: ''TFF'den Schalke'ye tebrik mesajı beklerdim''
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06 Kasım 2018 22:24
Şampiyonlar Ligi'nde Schalke 04 ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Türkiye Futbol Federasyonu'nun maç günü sevk kararlarını açıklamasını eleştirdi.

Fatih Terim, ''Maçtan sonra zamanımız olursa sevkler hakkında bir takım açıklamalar yaparız. Maç günü sevk kararlarının açıklanması pek hoş olmadı tabii. Madem bunu maça 3-4 saat kala açıkladın, eksik olmasın. TFF'den Schalke'ye bir tebrik mesajı da beklerdim.'' sözlerini kullandı.

Öte yandan beIN Sports yorumcusu Mehmet Demirkol, ''TFF, sevk kararlarını yarın sabahtan açıklasa daha doğru olurdu.'' yorumu yaptı.

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