Fatih Terim: ''TFF'den Schalke'ye tebrik mesajı beklerdim''

Şampiyonlar Ligi'nde Schalke 04 ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör, Türkiye Futbol Federasyonu'nun maç günü sevk kararlarını açıklamasını eleştirdi.Fatih Terim, ''Maçtan sonra zamanımız olursa sevkler hakkında bir takım açıklamalar yaparız. Maç günü sevk kararlarının açıklanması pek hoş olmadı tabii. Madem bunu maça 3-4 saat kala açıkladın, eksik olmasın. TFF'den Schalke'ye bir tebrik mesajı da beklerdim.'' sözlerini kullandı.Öte yandan beIN Sports yorumcusu Mehmet Demirkol, ''TFF, sevk kararlarını yarın sabahtan açıklasa daha doğru olurdu.'' yorumu yaptı.