Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 27 Temmuz'da görevine son verilmesine karşılık federasyon aleyhine 3.5 milyon euroluk tazminat davası açan Fatih Terim ile TFF arasında yaklaşık 9 aydır süren hukuk mücadelesinde kritik gün geldi.Tecrübeli teknik adamın 12.950.000 TL'lik tazminat talebiyle ilgili dava dosyasıyla ilgili duruşma 7 TMayıs Pazaretsi sabahı 09.00'da Çağlayan'daki İstanbul 17.İş Mahkemesi'nde görülecek.Terim vekili Av. Rezan Epözdemir mahkemeye verdiği dilekçede federasyonun sözleşmeyi 6. madde kapsamında cezai şartın ödenmesi koşulu ile feshettiğini, tazminatın federasyon bütçesine göre fahiş olmadığını iddia ederken, TFF vekili Av. Hüseyin Karaahmetoğlu da federasyonun haklı bir fesih yaptığını aynı zamanda Terim'in yaptığı yeni sözleşmeyle daha yüksek bir kazanç sağladığını belirterek tazminat ödenmemesi yönünde karar verilmesini talep etti.Şimdi gözler 3.5 milyon euroluk dava konusunda pazartesi sabahı mahkemenin vereceği karara çevrildi.