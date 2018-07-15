Fatih Terim: 'Televizyonda atıp tutanlar...'

"HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ UNUTMAYACAĞIM"

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Teknik Direktörü, IG TV'de A Spor Yayın Koordinatörü Serkan Korkmaz'ın sorusunu yanıtladı.Korkmaz'ın Galatasaray ve TFF'deki ayrılık süreci ile ilgili, "Enteresan kelimesini doğru bulmuyorum. İki olay da birbirinden bağımsız ayrı olaylar. Burada önemli olan süreci iyi okumak. Gerek Galatasaray'da gerek TFF'de o sürece biz nereden geldik? Olayların akışını ve içini iyi okuyun bence yeter." sorusuna Terim şu cevabı verdi:"Tüm bu yaşatılanlar beni daha çok hırslandırdı. Ne yazık ki ülkemizde bilmediğini bilmeyen insanlar, zaman zaman akıl sınırlarını zorlayabiliyorlar. Örneğin karşılanmamış talepleri olanlar, çıkarlarına veya beklentilerine göre taraf seçenler, varlığımızdan rahatsız olup kendi önünü açmak isteyenler, kraldan çok kralcı olup nasıl olsa kral böyle ister diyenler, nasıl daha ileriye giderim, nasıl gündeme girerim diye sıraya girenler, üstündeki çamur fazla gelip başkasıyla paylaşmak isteyenler, yanılsama duygusunu yaşam biçimi haline getirenler. Bu saydıklarımı, isim vererek de yapabilirdim ama kendi ağzımdan tekrar gündeme getirmek istemiyorum, bana yakışmayacağını düşünüyorum. Nasıl olsa üzerlerine alınanlar elbet vardır."Zor bir süreç miydi? Evet zor bir süreçti. Ben hayatımın hiçbir döneminde hayat davalarımı kolay kazanmadım zaten. Ancak bu süreçteki gibi haksızlığa, manipülasyona ve kuralsızlığa da uğramadım. Ben sustukça birileri benim yerime konuşur oldu. Televizyona çıkıp atıp tutanların mahkeme salonlarında sundukları darp raporları gibi. Bu nedenle ne yaşadıysam ben yaşadım. Hiç hata yapmadım dersem, yanlış olur. Ancak ben kendi adıma ders çıkardım. Sorumlu olduğumuz iş, kendi duygu ve düşüncesi kadar, başkalarının düşüncelerini de yönetmeyi gerektiriyor. O nedenle her zaman olduğu gibi unutmayacağım. İzleri, hala bende saklı olan travmalarımı bir kenara bırakacak olgunlukta ve tecrübedeyim."