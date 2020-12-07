Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu sezon 25 yaşındaki futbolcuyu tekliflere rağmen kadroda tuttu.
Emre, Saracchi'nin sakatlanmasıyla beklediği şansı yakaladı. Emre Taşdemir, ligde son 4 maçın 3'üne 11'de başladı.
25 yaşındaki futbolcu, son haftaların en başarılı isimleri arasında yer aldı. Emre, hem formayı kolay kolay bırakmayacağını gösterdi hem de Milli Takım'a dönüş sinyalleri verdi.
Emre, Saracchi'nin sakatlanmasıyla beklediği şansı yakaladı. Emre Taşdemir, ligde son 4 maçın 3'üne 11'de başladı.
25 yaşındaki futbolcu, son haftaların en başarılı isimleri arasında yer aldı. Emre, hem formayı kolay kolay bırakmayacağını gösterdi hem de Milli Takım'a dönüş sinyalleri verdi.