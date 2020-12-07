Fatih Terim, tekliflere rağmen tuttu ve performansı patladı!

Fatih Terim'in tekliflere rağmen takımda tuttuğu Emre Taşdemir, Saracchi'nin sakatlanmasıyla beklediği şansı yakaladı ve performansıyla alkış aldı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Fatih Terim, tekliflere rağmen tuttu ve performansı patladı!
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07 Aralık 2020 13:02
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu sezon 25 yaşındaki futbolcuyu tekliflere rağmen kadroda tuttu.

Emre, Saracchi'nin sakatlanmasıyla beklediği şansı yakaladı. Emre Taşdemir, ligde son 4 maçın 3'üne 11'de başladı.

25 yaşındaki futbolcu, son haftaların en başarılı isimleri arasında yer aldı. Emre, hem formayı kolay kolay bırakmayacağını gösterdi hem de Milli Takım'a dönüş sinyalleri verdi.




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