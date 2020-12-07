Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu sezon 25 yaşındaki futbolcuyu tekliflere rağmen kadroda tuttu.



Emre, Saracchi'nin sakatlanmasıyla beklediği şansı yakaladı. Emre Taşdemir, ligde son 4 maçın 3'üne 11'de başladı.



25 yaşındaki futbolcu, son haftaların en başarılı isimleri arasında yer aldı. Emre, hem formayı kolay kolay bırakmayacağını gösterdi hem de Milli Takım'a dönüş sinyalleri verdi.





