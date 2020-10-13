Fatih Terim, tek forvette ısrarcı!

Radamel Falcao ve Mbaye Diagne'yi sezon başı kampında çift forvet olarak deneyen Fatih Terim iki yıldıza 11'de beraber hiç şans vermedi.



Tecrübeli hocanın, sistem gereği tek forvet kararında ısrarcı olduğu kaydedildi.



Bunun da en büyük nedeninin, Galatasaray çift forvetle oynadığı zaman orta sahadaki isimlerin yükü kaldıramamasının olduğu öğrenildi.



Terim, Ocak ayında yapılması halinde bir orta saha transferiyle sistemde değişikliğe gidebilir.



