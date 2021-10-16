Fatih Terim tek forvetli sistemden vazgeçmeyecek

Rize'de Diagne, Muhammed ve Halil'in iyi performansları sonrasında çift forvetli sistem iddiaları ortaya atılsa da Galatasaray, Konya maçına da tek forvetli diziliş ile çıkacak.

Haber; Hürriyet
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Fatih Terim tek forvetli sistemden vazgeçmeyecek
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16 Ekim 2021 11:15
Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, Konyaspor karşılaşmasında herhangi bir sistem değişikliğine gitmeyecek. Santrfor bölgesinde forma giyen Diagne, Muhammed ve Halil'in iyi performansları sonrasında çift forvetli sistem iddiaları ortaya atılsa da Galatasaray, Konyaspor maçına da tek forvetli diziliş ile çıkacak. Forvet tercihinin ise Diagne olması bekleniyor.

Takımının dizilişini, oyun planını değiştirmeyecek olan Terim, maçın gidişatına göre Rize deplasmanında olduğu gibi B planı olarak bu sisteme başvuracak. Sakatlığını atlatan Fransız Sacha Boey henüz takımla çalışmazken yoğun fikstürde göz önüne alınarak İttifak Holding Konya karşılaşmasında sağ bekte Alpaslan'ın forma giymesi bekleniyor.

ÖMER OYNAYABiLiR

Sol bekte ise oynanan iki hazırlık maçında performansı düşüş gösteren Van Aanholt ile iyi bir görüntü çizen Ömer bayram arasında tercihini teknik direktör Terim maç günü yapacak.




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