Fatih Terim, Taylan Antalyalı'yı yine seçmedi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Taylan Antalyalı'yı üst üste 2. hafta ilk 11'e yazmadı.

Haber; Sporx.com
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Fatih Terim, Taylan Antalyalı'yı yine seçmedi
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28 Nisan 2021 19:33
Galatasaray'da sezonun büyük bölümünde takımın vazgeçilmezlerinden biri olan Taylan Antalyalı, bu sezon sakatlığı ya da hastalığı olmadığı 2. kez üst üste 2 hafta ilk 11'de yer alamadı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalyaspor maçının ardından Konyaspor maçında da Taylan Antalyalı'ya ilk 11'de yer vermedi.

Galatasaray'da Stoke City'den kiralık olarak oynayan Etebo, Konyaspor maçında Fatih Terim'in tercihi oldu.

TAYLAN VE ETEBO'NUN İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray, Etebo Karo'nun ilk 11'de başladığı maçlarda 1.38 puan ortalaması tuttururken, Taylan Antalyalı'nın ilk 11'de başladığı maçlarda 2.16 puan ortalaması tutturdu.

EMRE AKBABA'NIN YERİNE MUHAMMED

Galatasaray'da Antalyaspor karşısında sonradan oyuna dahil olarak ağları sarsan Mustafa Muhammed, Konyaspor maçında ilk 11'e geri döndü. Emre Akbaba ise kulübeye çekildi.

GALATASARAY'IN KONYASPOR 11'İ



GALATASARAY'IN ANTALYASPOR 11'İ





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