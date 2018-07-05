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Fatih Terim Tarık Çamdal'ı bitirdi

Kontratı ile sarı-kırmızılılara yük olan Tarık Çamdal, Fatih Terim ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: Hürriyet
Fatih Terim Tarık Çamdal'ı bitirdi
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05 Temmuz 2018 05:00
Fatih Terim, 4 yıl önce 4.7 milyon Euro bonservis bedeliyle Eskişehir'den alınan Tarık Çamdal'ı kulüpten ayrılmaya ikna etti. Böylece sarı kırmızılılar, yıllardır yüklü kontratıyla da tartışma konusu olan Çamdal'ın bu sezon alacağı 1.6 milyon Euro'dan kurtulmuş oldu.

Galatasaray'da adeta bir kangrene dönüşen 'Tarık Çamdal sorunu' çözüldü. Fatih Terim, Çamdal'ı takımdan ayrılmaya ikna etti. Terim, "Ayrılıklar da G.Saray'a yakışan şekilde olmalı" diyen Terim, takımda düşünmediği Çamdalı ile yöneticilerin değil kendisinin görüşmesinin daha şık olacağını söyledi.

Terim, 1 yıl daha kontratı olan Çamdal'ı karşısına alıp konuştu ve 4 yıllık inadını kırdı! Böylece kulüp, önemli bir mali külfetten kurtulmuş ve adeta bir transfer geliri elde etmiş gibi oldu. Zira Çamdalı, kalsaydı. 1 milyon 605 bin Euro alacaktı.

Terim, "27 yaşındasın, yeteneklisin ve önünde uzun bir kariyer var. 4 yıldır G.Saray'dasın. Kulüp şampiyonluklar yaşamanı sağladı. Sana da yakışır bir şekilde ayrılmak düşer. Kulübün UEFA kısıtları gereğince mali durumu ortada" diyerek, Çamdal'ı ikna etmeyi başardı. Tecrübeli oyuncu da görüşmenin hemen ardından hemen kulüp arayan başladı ama bulana kadar takımla da idmanlara çıkacak. Performansı yüzünden birçok kez kadro dışı kalan, 2016-17'te eski kulübü Eskişehirspor'da kiralık olarak oynamıştı.



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