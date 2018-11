Fatih Terim: 'Taraftara borcumuzu ödeme günü'

TEK YÜREK TEK BİLEK

Merakla beklenen dünya derbisi geldi çattı. Bugün Türk Telekom'da Galatasaray, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.Son haftalarda düşüşe geçen ve son olarak Malatya'ya yenilerek hayal kırıklığı yaratan sarıkırmızılı ekip, taraftarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılıp yeniden çıkışa geçmenin planlarını yapıyor.Galatasaray'da ipleri eline alan Fatih Terim, hafta başından itibaren oyuncularını derbiye hazırlamak için büyük çaba harcadı.Pazartesi günü dinlenmeden Florya'nın yolunu tutan Terim, yardımcıları ile Yeni Malatya maçını tekrar izledi. Derbi için analize kendi takımından başlayan başarılı hoca, daha sonra Fenerbahçe'yi mercek altına aldı.Sarı- kırmızılı teknik heyet hafta boyunca oyuncular ile bire bir özel görüşmeler yaptı.Çarşamba günkü antrenmanın ardından barbekü partisi organize eden İmparator, oyuncuların eşleri ve çocuklarını da Florya Tesisleri'ne çağırdı.Geçmiş dönemdeki derbilerden önce sarı-kırmızılı futbolcuların açıklamaları GS TV ve resmi sitede yayınlanırdı. Terim takıma "Sahada konuşacaksınız" mesajını verdi. Dün de konsantrasyonu artırmak için takıma yönelik bir konuşma yaptı. Kendileri kadar Fenerbahçe'nin de puana ihtiyacı olduğunu kaydeden tecrübeli hoca, "Sıkıntılı günlerimizde bize her türlü desteği vermekten bir an olsun çekinmeyen taraftarımıza borcumuzu ödeme günü... Herkes üzerine düşeni yapsın" dedi..Terim, rakibin istatistiklerini çıkardı, önlemlerini aldı. Fatih Terim, bir haftadır derbinin planlarını yapıyor. Fenerbahçe'nin istatistiklerini ortaya koyan ve dakika dakika maçı kafasında oynayan tecrübeli çalıştırıcı, her türlü duruma karşı hazırlığını yaptı.İşte Fatih Terim'in masasının üzerinde duran ve oyuncularına ezberlettiği o derbi notlardan bazıları:Fenerbahçe maçlara hızlı başlamaya çalışıyor. Golü atarak, sahada psikolojik üstünlük kurmak istiyor. Ancak 15 dakika bunda başarılı olamazsa sonraki 15 dakika oyundan düşüyor. (Fenerbahçe 15-30 ve 61-57 dakikaları arasında 11 gol yedi.)Karşımızda 0-0'ı iyi oynayamayan bir takım var. Son yılların aksine bu derbide gol olacak. O ilk golü mutlaka biz atmalıyız. (Fenerbahçe 0-0'da 2 gol atıp, öne geçebildi. 6 gol yedi geri düştü. 3 maçta gol yemedi. 5 maçta gol atamadı.)Fenerbahçe rakibi önde karşılamayı beceremedi. (Rakibi karşılama mesafesi 44.91 metre) Pas takımı olamadılar. (Hücuma pasla çıkış oranı yüzde 63.68. Ceza alanına pasla giriş oranı 39.1, Başarı oranı 32.4.) Ceza alanına top indiriyorlar ama şut kullanmıyorlar (Sadece 34.6).Bu sezon en başarılı oldukları maçlar topu rakibe bırakıp savunma yaptıkları maçlar. (Konya yüzde 49.3. Beşiktaş 46.4. Başakşehir yüzde 42.6) Kaleye ne kadar yakın oynarlarsa puan alma şansları var. (Konya 37.9. Beşiktaş 42.5. Sivasspor 36.6 metre) Öne çekmeliyiz. Zaman zaman taktik olarak topu vermeliyiz.Takımın en çok topla oynayan ismi Hasan Ali (638 kez). En fazla pas yapanı Roman (502/460). Ceza alanına en fazla top atan ismi Benzia, (7.8 dakikada 1) Ceza alanında en fazla topla oynayan Slimani (52) yok. Ayew (32) şüpheli. O zaman Elijf'e (22) dikkat etmek gerek.Malatyaspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Eren Derdiyok hazır hale geldi. Tecrübeli futbolcu bugün derbide ilk 11'deki yerini alacak. Sinan ve Rodrigues de kanatlardan ona destek verecek.Galatasaray'ın savunmasında Mariano ve Yuto Nagatomo yok. Linnes sağda, Ömer Bayram ise sol bekte görev yapacak. Savunmanın göbeğinde ise bir sorun yaşanmazsa Serdar Aziz ile Ozan Kabak görev yapacak. Son haftalarda bireysel hatalarıyla tepki çeken Maicon yine yedek oturacak.Fenerbahçe Cocu'nun görevine son verilirken Galatasaray, bu sezon 3. kez teknik direktörünü yollayan bir takımla karşılaşacak.Sarı-kırmızılılar, Akhisar ile Susic, Erzurum ile de Mehmet Altıparmak ile yolların ayrılmasından sonra karşılaştı. Cimbom, Akhisar'a yenilirken, Erzurum karşısında ise sahadan galibiyetle ayrıldı.Galatasaray Süper Lig'de sahasında çıktığı son 24 maçta mağlubiyet yaşamadı. Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-17 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra evinde rakiplerine boyun eğmedi. Galatasaray, evindeki son 24 lig maçının 22'sini kazanırken, ikisinden beraberlikle ayrıldı.Mariano Filho cezası nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkamayacak. Malatyaspor maçında herhangi bir müdahalesi olmamasına karşın sarı kart görerek cezalı duruma düşen Mariano maçı tribünden izleyecek. Başarılı oyuncu be nedenle oldukça üzgün...Galatasaray, Fenerbahçe ile Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 5 derbide gol atamadı. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ağlarını son olarak 2015- 2016 sezonunda 25 Ekim 2015'te Kadıköy'de 1-1 biten maçta 83. dakikada Olcan Adın'la havalandırdı.