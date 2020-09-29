Fatih Terim, takımının derbi oyunundan memnun!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe karşısında takımının futbolundan memnun kaldı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Galatasaray.org
Fatih Terim, takımının derbi oyunundan memnun!
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29 Eylül 2020 12:36
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kaybedilen 2 puana rağmen, Fenerbahçe karşısında ortaya konan futboldan memnun.

4 günde 1 maç yapmanın kendilerini olumsuz etkilediğinin farkında olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, "İyi oynadınız, pozisyon vermediniz, pozisyonlar buldunuz. Sadece topu içeri sokamadık. Oralarda biraz daha becerikli olsak farklı bir tablo ortaya çıkabilirdi. Ama mücadelenizden, her yolu denemenizden gayet memnunum. Daha iyisini de yapacaksınız" diye konuştu.



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