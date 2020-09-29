Fatih Terim, takımının derbi oyunundan memnun!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kaybedilen 2 puana rağmen, Fenerbahçe karşısında ortaya konan futboldan memnun.



4 günde 1 maç yapmanın kendilerini olumsuz etkilediğinin farkında olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, "İyi oynadınız, pozisyon vermediniz, pozisyonlar buldunuz. Sadece topu içeri sokamadık. Oralarda biraz daha becerikli olsak farklı bir tablo ortaya çıkabilirdi. Ama mücadelenizden, her yolu denemenizden gayet memnunum. Daha iyisini de yapacaksınız" diye konuştu.



