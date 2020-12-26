Fatih Terim, Tahkim'e antikor testini delil olarak sunacak

Maç sonrası sahaya girdiği için 2 maç ceza alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Tahkim'e "Tribünde test yaptırmayan 100 kişi vardı. Sağlığım için sahaya girip stattan çıktım" diyecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim, Tahkim'e antikor testini delil olarak sunacak
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26 Aralık 2020 12:23
PFDK'dan 5 maç ceza alan Fatih Terim gelecek hafta Tahkim'e duruşmalı savunma verecek. Tecrübeli hocanın sadece, maç sonrası sahaya girdiği için verilen 2 maçlık cezaya itiraz edeceği öğrenildi. Terim'in savunmasının ayrıntılarına TAKVİM ulaştı. Sağlığı için büyük bir risk.

SAĞLIĞI İÇİN BÜYÜK BİR RİSK
Terim tribündeki 100'e yakın Covid-19 testi yaptırmamış kişinin arasından geçmenin sağlığı açısından riskli olacağı için saha kenarına inerek soyunma odasına gittiğini söyleyecek.

ANTİKOR ÜRETME SÜRESİ BİTTİ
67 yaşındaki teknik adam ayrıca antikor üretme süresinin bittiğine dair doktor raporunu da Tahkim Kurulu'na sunacak. Terim 5 maçlık cezasının 3 maça inmesini kuruldan talep edecek.

ÖĞRETMENOĞLU DA ÇAĞRILABİLİR!
Tahkim'in Fatih Terim'i oyundan atan hakem Mustafa Öğretmenoğlu ile de yüz yüze görüşeceği ve yaşananları bir daha dinleyeceği belirtiliyor.





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