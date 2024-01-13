Fatih Terim, Süper Lig'in eski yıldızını istiyor

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Fenerbahçe'den Samet Akaydin'in transferini noktalıyor. Öte yandan Fatih Terim'in diğer stoper hedefi de yolu Süper Lig'den geçmiş bir isim.

, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim, Süper Lig'in eski yıldızını istiyor
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13 Ocak 2024 10:59
Fatih Terim'i göreve getiren Panathinaikos'ta ara transfer dönemi için çalışmalar sürüyor.

Fatih Terim'in talebi sonrası Samet Akaydin için Fenerbahçe ile görüşen Yunan devi, transferi sonlandırıyor.

Panathinaikos, Samet Akaydin için Fenerbahçe ile her konuda anlaştı.

SDNA'nın haberine göre Samet Akaydin bugün öğlen saatlerinde Atina'ya gidecek ve sağlık kontrollerinin ardından kendisini Panathinaikos'a bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

Öte yandan sol ayaklı bir stoper transferi daha isteyen Fatih Terim yine tanıdık bir ismi talep etti.

SDNA'nın aynı haberinde Panathinaikos'un sıradaki hedefinin Vitor Hugo olduğu belirtildi.

3 sene Trabzonspor forması giyen Vitor Hugo, 2023 yılında 1.8 milyon euro karşılığında Bahia'ya satılmıştı.

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