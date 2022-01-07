Fatih Terim, Süper Lig'e dönüyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezasının sona ermesinin ardından Süper Lig'de takımının başında yer alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim, Süper Lig'e dönüyor
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07 Ocak 2022 12:18
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezasının bitmesinin ardından ilk kez bir Süper Lig maçında takımının başında yer alacak.

Ligin 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisinin ardından toplamda 6 maç ceza alan Terim, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Altay, Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir, Adana Demirspor ve Fraport TAV Antalyaspor mücadelelerinde görev yapamadı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda elendikleri Altaş Denizlispor karşılaşmasında sahalara dönen tecrübeli teknik adam, GZT Giresunspor maçıyla da Süper Lig'de saha kenarında bulunabilecek.


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