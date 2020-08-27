Fatih Terim, stoper ikilisini bozmuyor!

Galatasaray, bir yandan orta sahaya takviye çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan savunma oyuncularına gelen tekliflerle ilgileniyor.



Son olarak Marcao'ya İtalya ve Ukrayna kulüplerinden gösterilen ilgi, Luyindama'nın adının uzun süredir İngilizler'le anılması, ligin başlamasına kısa bir süre kala, teknik patron Fatih Terim'i tedirgin ediyor. Tecrübeli hocanın, önceki gün yöneticilerle yaptığı telefon görüşmesinde, Marcao ve Luyindama ikilisinin bu sezon mutlaka takımda kalmasını istediği öğrenildi.



Göbekte rekabet var



Aslan'da bu iki savunmacı dışında, Ozornwafor, Ahmet Çalık ve Emin Bayram da stoper rekabetinin içerisinde yer alıyor. Ryan Donk'un ise orta sahaya yapılacak transfer durumuna göre tekrar ön liberoya geçme ya da joker olarak kullanılma ihtimali bulunuyor.



