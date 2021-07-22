Fatih Terim soyunma odasında kükredi; Bir bedeli olacak

Galatasaray kariyerinin en ağır yenilgilerinden birini PSV Eindhoven karşısında alınan Fatih Terim soyunma odasında adeta esti gürledi.Maçın ardından futbolcuları ile bir toplantı yapan Fatih Terim, "Sizi tanıyamadım. Galatasaray kötü oynayabilir ama mücadele etmeyi asla bırakmaz. Galatasaray mücadele takımıdır, Galatasaray pes etmez. Herkese şans vermek istiyorum, herkesi görmek istiyorum ama bu maçın bir bedeli olacak ve bu bedeli herkes ödeyecek" dedi.Sarı-kırmızılı takım, 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya temsilcisi Schalke 04'ü 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldiği müsabakanın ardından Avrupa kupalarında dış sahada çıktığı 23 karşılaşmada tek galibiyet alabildi.Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nde çıktığı söz konusu maçlarda 18 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 4 kez ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu müsabakalarda 14 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 57 gol gördü.Galatasaray, bu süreçte deplasmandaki tek galibiyetini geçen sezon Avrupa Ligi elemelerinde Neftçi Bakü (3-1) karşısında yaşadı.