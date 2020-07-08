İlk iki sıradaki Başakşehir ve Trabzonspor'u yakalamak imkansıza yakın olunca sarı-kırmızılıların önünde tek hedef kaldı o da DG Sivasspor'u geçerek ligi 3. sırada bitirmek.



Ligde 6 maçtır kazanamayan ve arkasındaki Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye yakalanmak üzere olan Galatasaray'ın zorlu sınavı kazanmaktan başka çaresi yok.



ADEM BÜYÜK 11'E GİRİYOR



Cimbom'da sakat ve cezalı futbolcuların çokluğu teknik direktör Fatih Terim'i kadro kurmakta sıkıntıya sokuyor. Alanya karşılaşmasında Muslera, Andone, Lemina ve Falcao sakatlıkları sürdüğü için olmayacak.



Kritik maç öncesi Feghouli ile Saracchi'nin de cezası bulunuyor. Salgın sonrası yapılan ilk maçta kırmızı kart gören Adem Büyük ise formasına kavuşuyor.



Tecrübeli ismin 11'de olmasına kesin gözle bakılıyor. Alanyaspor'da ise cezalı olan Welington'dan başka eksik isim yok.



